Lunga intervista concessa da Mario Balotelli ai microfoni di Dazn. L'attaccante del Brescia ha parlato dell'imminente sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: "Per me quella con la Juve è una partita come le altre, cercherò di segnare come ci proverò in tutte le altre gare perché voglio vincere. Se ii esalta l'idea di giocare contro Ronaldo? No, non mi interessa proprio. Lui è un grandissimo campione, insieme a Messi è il più forte calciatore del mondo e sarà molto bello giocarci contro, ma non al punto da arrivare a esaltarmi".