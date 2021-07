Mario, l'eterno incompiuto. Potrebbe essere questo un ipotetico titolo al racconto della carriera da calciatore dell'attaccante. Dopo un inizio sfavillante, i numeri fatti vedere all'Inter, le cifre faraoniche per i suoi trasferimenti, nella passata stagione Super Mario è ripartito dalla Serie B, con il Monza. Il prossimo anno, però, Balotelli potrebbe nuovamente ritrovarsi svincolato, come dichiarato da Adriano: "Da mezzanotte è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo ma si sa che il mercato è dinamico".