Non poteva non far discutere. Anche se qui si tratta di gusti, e quindi di qualcosa di estremamente soggettivo. Mario Balotelli, in diretta con Titì Henry per il loro brand di riferimento, ha stilato un undici niente male. Una formazione 'top', senza però menzionare Cristiano Ronaldo. Figuriamoci, nessun problema. Neanche il fatto che gli abbia preferito Cassano. Resta però una formazione molto curiosa, così com'è curiosa l'assenza di qualche bianconero (vedi Buffon, per il quale è stato scelto Julio Cesar). Ecco, nella gallery, le sue scelte.