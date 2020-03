Mario Balotelli show. Il calcio di ferma, i social no. L'attaccante del Brescia, ex di Inter, Milan e tante altre, è stato uno dei primi calciatori a farsi sentire in merito all'emergenza coronavirus, chiedendo la sospensione immediata dei campionati. Tramite il profilo Instagram di Damiano "Er Faina", volto noto sui social, ha esclamato: "Bisogna stare a casa ragazzi, la gente non capisce la gravità di quello che sta succedendo. A me manca tanto il calcio, ma è bello stare a casa anche. State a casa, non scherziamo, se no esco io a prendervi a sberle".



E non solo. Mario Balotelli, intervenuto proprio in diretta su Instagram, ha aperto una lunga chiacchierata in amicizia, parlando di calcio italiano, della situazione e della Lazio, squadra di Damiano. In questa lunghissima chiacchierata, Super Mario non ha risparmiato nemmeno una stoccata alla Juve, scherzando ma non troppo: "Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato".



CAMPIONATO - "Se riprende? Mi auguro di no, finché c'è anche solo un caso non dovrebbe riprendere nulla. Mi faceva arrabbiare fin dall'inizio che quando dicevo di fermare l'Italia la gente si incazzava. Forse adesso hanno capito. Perdere per perdere ora, andava chiuso tutto subito, forse ne saremmo stati già fuori. La data di ripresa è approssimativa. Se in Svizzera ad esempio dicono 'non uscite di casa', la gente non esce, in Italia non è così. Ma che sacrificio è stare a casa? Di sto passo arriveremo al 2021 che ce lo abbiamo ancora sto coronavirus". TITOLI E SALVEZZA - "Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l'anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno. Secondo me al 3 aprile non si riprende".



CHAMPIONS - "Stopparla? Sì, dovrebbero fermarla".​



SULLA LAZIO - "È uno squadrone. Caicedo è tanta roba, mi devo ricredere. Io sono di parola, ci metto la faccia. Avevo detto che era un buon giocatore ma niente di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo".