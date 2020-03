Mario Balotelli è da sempre al centro dei dibattiti per il suo rendimento in campo e per i suoi atteggiamenti fuori in un sali e scendi mai stabile di emozioni contrastanti. Riguardo all'accusa di stupro presentata da una giovane ragazza vicentina che lo aveva portato in tribunale e che riguardava i tempi della sua esperienza al Nizza. L'accusa era pesante, ma come riporta il Corriere dello Sport ritenuta non credibile dal Pubblico Mistero della Procura di Brescia, Barbara Benzi, che ha firmato la richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell’attaccante per violenza sessuale. ​