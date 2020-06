Molto probabilmente, l’avventura di Mario Balotelli al Brescia non finirà sul campo, ma in tribunale. Da giorni l’aria che si respira a Torbole è pesante, il presidente Cellino non vorrebbe più l’ex Milan e Inter in squadra tanto da puntare alla rescissione anticipata del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che sarebbe automaticamente sciolto in caso di retrocessione delle Rondinelle, prolungato di due anni in caso di salvezza. Lo strappo è nato dalle considerazioni della società nei confronti di Balotelli, accusato di non aver svolto una preparazione ottimale nel periodo di lockdown. Inoltre, l’assenza alla seduta del 26 maggio, contrariamente a quanto riferito dall’attaccante, è ritenuta ingiustificabile. Balotelli la pensa diversamente, si è sfogato sui social e domenica ha inviato una lettera per ottenere il reintegro in squadra. Il Brescia, però, è pronto a ricorrere al tribunale per avere lo scioglimento unilaterale del contratto.