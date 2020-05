Altra puntata del giallo che sta raccontando le ultime vicende di Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia non si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia, dopo il mancato incontro di qualche giorno fa con il presidente Massimo Cellino. Un ulteriore crepa con il club, al punto che, secondo La Gazzetta dello Sport, i due potrebbero avere l’atteso faccia a faccia nei prossimi giorni, da cui potrebbe scaturire una risoluzione consensuale anticipata.



Presente a metà agli allenamenti della sua squadra, i rapporti fra Balotelli e il Brescia sono ai minimi termini, tanto che Cellino si era speso in questi termini nei suoi confronti: "È un ragazzo particolare, che con la testa non è più qui con noi lo do per scontato. C'è un po' di delusione, forse anche lui sarà deluso.... Non è stata un'operazione mediatica, ma puramente tecnica. Avrebbe potuto darci un contributo importante. Io pensavo, perché gli voglio bene, che a Brescia si creasse un qualcosa di nuovo per lui. Siamo delusi".