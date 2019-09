Intanto, #Balotelli umilia suo fratello a FIFA. E sì, lo fa con la Juve... pic.twitter.com/wxcfh5tmT6 — ilbianconero (@ilbianconerocom) September 8, 2019

Unbianconero ve l'aspettavate? No, nessun colpo last minute di mercato. Anche perché non ci sarebbero né volontà, né il tempo utile. Ma qualcosa è comunque successo: perché Mario, arrivato a Brescia nell'ultima sessione di calciomercato - nell'amichevole con il Frosinone ha pure messo a segno il primo gol con i lombardi -, a Fifa non ha scelto le sue amate Rondinelle. No, è andato sul 'pesante': ha preso la Juventus. Tutto testimoniato da una storia apparsa sul suo profilo Instagram: così SuperMario ha iniziato la sua partita a Fifa, infilando ben 10 gol con la Juve al Real Madrid. Prese in giro, sfottò e gol di Ronaldo: non manca nulla, in questo video.