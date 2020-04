1









Mario Balotelli torna a raccontarsi su Instagram con Er Faina e svela di essere stato a un passo dalla Juventus: “Con Galliani ho avuto un bellissimo rapporto. Ricordo quando mi ha voluto al Milan. Dopo il Manchester City stavo andando alla Juve. Ero anche d’accordo nell’andare alla Juve – le parole riportate da SOS Fanta -. Poi si è messo in mezzo Galliani, quando mi hanno detto del Milan non ci ho più visto, sono anche simpatizzante rossonero. Se guardavi la classifica mi sarebbe convenuto andare alla Juve. Ho scelto così perché il Milan è nel mio cuore. Ti dico la verità, io impazzisco anche per l’Inter, le due squadre di Milano mi sono sempre piaciute entrambe. La Juve mi sarebbe andata anche bene, poi ha vinto tutto tranne la Champions. Ci ho pensato, ho riflettuto sulla Juve, ma alla fine ho scelto con il cuore”.