Puntuale. Anzi, pure in anticipo. Mario Balotelli si è presentato venti minuti prima delle 9 al centro sportivo del suo Brescia: ma nessuno gli ha aperto il cancello. Dopo una breve discussione con un dipendente della società, Mario ha dovuto riprendere la macchina e tornare a casa. Il Brescia non gli ha infatti consentito il ritorno agli allenamenti. Non contento, Balo avrebbe raccontato ai giornalisti presenti: "Adesso dite che non voglio allenarmi...". Dal club lombardo, una posizione netta: ieri sera verso le 21.30 Balotelli ha rimandato un certificato del suo medico di base secondo il quale era guarito. La mail è però arrivata in un orario extra lavoro rendendo impossibile la comunicazione all'Inps. Questione di tempi, dunque. Non di astio.