Ancora un infortunio per Marioora in forza all'Adana Demirspor. Il presidente del club turco, Murat Sancak, ha annunciato che l'attaccante si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico edovrà stare fuori per 2-3 mesi. L'italiano aveva segnato 3 reti in 5 presenze in campionato..