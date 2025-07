Balotelli allo scoperto: "Ho avuto contatti con il Torino. Riprenderli? Perché no"

Getty Images

Mario Balotelli ha lasciato il Genoa dopo un'annata decisamente negativa. Al momento l'ex Inter è svincolato e sta cercandoa 34 anni. L'avventura con i rossoblù è stata ben lontana dalle aspettative, come dichiarato dallo stesso attaccante che era in cerca di riscatto con il suo ritorno in Serie A. Dall'arrivo di, infatti, ha giocato sempre meno, una decisione che non è andata giù.Ospite al canale YouTube di Sandro Sabatini, il numero 45 ha parlato delle ultime trattative che l'hanno coinvolto, confermando anche dei contatti con il Torino, aprendo anche a una nuova possibilità con i granata.

Le parole di Balotelli

"Se ho avuto contatti con il Torino? Sì, ma il Genoa mi è sembrato più interessato in quel momento e sono andato lì. Avrei potuto anche aspettare il Torino, era una cosa nata con Cairo, ma stava procedendo a rilento. Per il Genoa ero in contatto diretto con Gilardino e, sapendo che mi voleva, ho deciso di andare lì. Ho ancora voglia di giocare qualche anno. Riaprire i discorsi con il Torino? Perché no?"