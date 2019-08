Mario Balotelli è stato presentato ufficialmente oggi. L'attaccante del Brescia ha parlato così: "Io e il presidente ci eravamo già incontrati, è nata questa scelta dopo aver parlato anche con Mino Raiola. Non è stato così difficile scegliere il Brescia".



SULLE PAURE - "Ne avete più voi di me"



SUL BRESCIA - "Ho scelto Brescia, non ho pensato ad altro quando è arrivato l'offerta. Brescia può darmi tutto, è la squadra della mia città. E io al Brescia posso dare più che alle altre".



SE HA SENTITO MANCINI - "Ci siamo sentiti per il compleanno, mi ha fatto gli auguri".



SUI POST SOCIAL - "Quando io voglio pubblicare qualcosa, non ci penso, la pubblico. La gente scrive tante cose fastidiose, ci sono abituato: non posso piacere a tutti".



SULL'EUROPEO - "Assolutamente sì, è un mio obiettivo".



SUL RAZZISMO - "Non so cosa aspettarmi, mi auguro che non succedano cose successe in passato".



SULLE AVVENTURE ALL'ESTERO - "Calcisticamente sono cresciuto più all'estero che in Italia".



SULLA MAMMA - "All'inizio piangeva. Era contentissima. Mio padre era di Brescia, è sempre stato a Brescia, per lui sarebbe stato un sogno vedermi qui".



SU UNA PARTITA CHE ASPETTA - "E' normale, il derby con l'Atalanta è bello. Non c'è da diversi anni, ma sono tutte belle".



SE E' L'ULTIMA OCCASIONE - "No, io mi sento bene. Magari voi lo pensate...".



Ai microfoni di Sky Sport, invece, l'attaccante ha dichiarato: "Qui a Brescia ho sempre ricevuto affetto. In questi giorni sono stati fantastici".



SULL'AVVENTURA - "Sono carico, voglio giocare e in Francia penso di aver dimostrato la mia voglia. Ho avuto la sfortuna di avere questa squalifica di 4 giornate, la prendo come uno stimolo positivo per essere al 200% quando torno (la prima sarà contro la Juve ndr)".



SULL'ITALIA - "Sono venuti qui perchè è la mia città, non posso paragonarla a nessun'altra squadra, ma anche per riprendermi la Nazionale. E' il mio obiettivo".



SUI COMPAGNI - "Siamo forti, molto forti. Con Mario sono più forti, riescono a rendermi più forte".



SULL'ESSERE LEADER - "Ci sono tanti tipi di leader: chi parla, chi trascina, chi fa gol. Io sono sempre stato un leader. Crescendo, ti responsabilizzi e hai più influenza su un gruppo. La gente fuori, come i giornalisti, mi hanno sempre visto come un matto, ma non sono stati in spogliatoio. Se chiedeste ai miei compagni, non troverete nessuno che mi odia".



ANCORA SULLA NAZIONALE - "Prima di Mancini, non dipendeva da me. Adesso dipende da me".