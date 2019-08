Come riporta Il Corriere dello Sport, il ritorno in Italia di Mario Balotelli potrebbe avvenire nell’appuntamento più importante dell’anno per le Rondinelle: quello in cui i neopromossi incontreranno i campioni in carica della Juventus. Il calendario ha posizionato Brescia-Juve alla 5° giornata di campionato, giusto in tempo per far scontare all’ex giocatore del Marsiglia la squalifica di quattro giornate rimediata nell’ultimo turno di Ligue 1 dello scorso anno.

Balotelli, classe 1990, non scende in campo in Seria A dalla stagione 2015/16, anno in cui vestiva la maglia del Milan.