Ballottaggio Weah-Savona: chi gioca terzino destro in Juve-PSV

Weah o Savona: chi gioca a destra?

Ad una manciata di ore dal calcio d'inizio di Juventus-PSV, Thiago Motta è chiamato a risolvere ancora un ballottaggio per quanto riguarda l'undici titolare che darà il via alla sfida contro gli olandesi. Se Lloyd Kelly viaggia spedito verso il debutto da titolare con la maglia della Juventus - dopo essere entrato nella ripresa contro il Como - l'ultimo nodo da sciogliere per il tecnico bianconero riguarda colui che andrà ad agire sul binario opposto.Il ballottaggio tra Timothy Weah e Nicolò Savona verrà risolto solamente a ridosso del calcio d'inizio anche se l'esterno americano sembra viaggiare con un sensibile vantaggio rispetto al classe 2003. Sulla scelta peserà anche l'imminente impegno di campionato contro l'Inter. Savona, in tal senso, potrebbe essere preservato proprio in ottica derby d'Italia.

La difesa della Juve contro il PSV

La linea a quattro con la quale Thiago Motta sfiderà il PSV, dunque, dovrebbe essere composta da Kelly e Weah, in qualità di terzini, mentre la coppia centrale sarà ovviamente formata da Federico Gatti, spalleggiato da Renato Veiga.