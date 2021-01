5









La partita tra Inter e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza di Milano avrà luogo fra più di 48 ore, ma l'atmosfera già è calda come per ogni derby d'Italia, e i tifosi già si chiedono chi scenderà in campo dall'inizio. Ancora è presto per sciogliere tutti i dubbi, chiaramente, anche perché sia oggi che domani c'è attesa per l'esito dei tamponi di Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs De Ligt (quest'ultimo difficilissimo però che si negativizzi in tempo).



Intanto, però, ci sono due temi interessanti lungo l'asse centrale dello schieramento: CONTESA ITALO-TURCA - Giorgio Chiellini e Merih Demiral si giocano una maglia da titolare accanto a Leonardo Bonucci in difesa. Al momento le quotazioni maggiori sono quelle del capitano bianconero, che col Genoa ha avuto sensazioni positive ed è pronto a guidare la retroguardia in una sfida così importante.



SICURAMENTE IN PANCHINA - Il centrocampo di Andrea Pirlo è sempre una sorpresa, ma se c'è una certezza è che Arthur non partirà titolare: col ritorno a disposizione di Ramsey e McKennie, si apre spazio per uno o due altri centrocampisti (a seconda dell'impiego dell'americano) e nelle ipotesi in vista di San Siro si parla di Bentancur insieme a Rabiot, o al posto del francese. Niente spazio dunque per il brasiliano, arrivato alla Juve come giocatore più simile a quelle di Pirlo da calciatore, ma che sta avendo qualche difficoltà nelle rotazioni dell'allenatore.