Il dubbio più grande, al momento, è quello che riguarda Dusan, alle prese con un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra che quest'oggi gli ha consentito di lavorare in gruppo ma non garantisce ancora la certezza di vederlo in campo domenica. Alla Continassa, ad ogni modo, sono già in corso le riflessioni sullo schieramento con cui laaffronterà ilall'Allianz Stadium nella penultima giornata di campionato, con Massimilianoche nutre ancora diversi dubbi a cominciare dalla porta: secondo Tuttosport, infatti, non è da escludere che possa essere concessa una chance dal primo minuto a Mattia, che in stagione ha dimostrato più volte di meritarsi una maglia da titolare.Per quanto riguarda la difesa,dovrebbe tornare a prendere il posto diaffiancando Gleisone Federico, mentre sulla destra si va verso il ritorno di Juan, squalificato a Empoli come il numero 6; a centrocampo spazio a Fabio, Manuele Adrien, con la linea completata da uno tra Filip, Samuele Federico, tutti in "lotta" per un posto dal primo minuto sulla corsia di sinistra. Con Dusan Vlahovic ancora in dubbio, infine, in attacco si preannuncia un ballottaggio tra Areke Moise: per entrambi, le prossime ore saranno decisive per convincere Massimiliano Allegri.