Ballottaggio tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, La Joya sembra in vantaggio sull'attaccante ex Napoli e dovrebbe partire dal primo minuto contro il Parma sabato alle 18.00, all'esordio in campionato della Juventus. Intanto i bianconeri restano con l'orecchio teso al mercato per entrambi gli attaccanti sebbene né Paulo né Gonzalo abbiano intenzione di lasciare la Juventus.