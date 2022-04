L'ex portiere della nostra Serie A, Marco Ballotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche della lotta Scudetto, facendo riferimento pure sulla Juve di Max Allegri.



'Se rientra anche la Juventus, vuol dire che diamo proprio una possibilità a tutti perchè è davvero staccata. Il Milan ha dei problemi in attacco ma, soprattutto, ha tanti giocatori giovani che non hanno vinto nulla e si è visto in modo evidente poi non ha i cambi. Poi, penso che in futuro sarà una grande squadra con due-tre innesti. Sicuramente vedo il Milan avvantaggiato sul Napoli come inseguitore dell'Inter'.