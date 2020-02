Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, parla a Sky Sport del momento della Juventus: "Problemi? Credo che la Juve ne abbia solo uno e cioè che rispetto alle passate stagioni non ha dieci punti di vantaggio sulla seconda, in campionato c'è più equilibrio". I numeri dicono che Sarri sta facendo un buon lavoro, secondo l'ex portiere che ha parlato anche della sua carriera: "La parata più bella? Credo quella che ho fatto contro la Juve a Roma, da quel momento ci siamo avvicendati in classifica, abbiamo vinto 1-0 ed è diventata una parata importante ma siamo sempre legati ai risultati".