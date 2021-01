Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, a cui ha parlato di Gianluigi Buffon e della possibilità di battere il suo record di calciatore più “anziano” di Serie A e Champions League. Ecco le sue parole:



LONGEVO - «Gigi è nelle condizioni migliori, ideali per gestire fisico e le partite. Se ne fai 10 in un anno riesci a prepararti per essere al meglio. Sta ancora bene, non fa vedere grossi cali. Io nell’ultimo anno ho fatto 40 partite, ogni 3 giorni: il recupero è più duro. Ho giocato strappato, e comunque sarei andato avanti un altro anno, se avessi trovato l’accordo con Lotito».



RECORD - «Eh, lo so, rompe le scatole su tutto.. (ride). Hai vinto tutto, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali! Niente, egoista fino alla fine… Se non altro mi supererebbe uno dei top nella storia. E per fortuna c’era Buffon in questi ultimi 20 anni, perché c’è stato un vuoto di portieri italiani di 10 anni, fino a Donnarumma».



DONNARUMMA O SZCZESNY - «Quei due sono il meglio anche come punti portati a casa: hanno salvato parecchie partite. Il portiere pesa più del centravanti, una parata vale un gol fatto. Szczesny ha tenuto a galla la Juve: se non ci pensava lui perdeva un altro paio di gare ed era dramma…».