Ballardini, a Sky Sport, ha parlato di Rovella: "Oggi ha fatto una buonissima partita, di grande attenzione, di quantità e qualità. Ha 19-20 anni, ha ancora tanto da imparare, però è chiaro che ha delle qualità. Ha soprattutto la serietà, è un ragazzo straordinario, semplice, pulito e quindi da qui in avanti non potrà far altro che migliorare. Questo è un bene averlo ora, e sarà un bene averlo per chi lo allenerà. E' davvero capace".