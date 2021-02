Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, soffermandosi su Gianluca Scamacca, a lungo inseguito dalla Juventus in sede di mercato: "Ha sempre avuto un bell'atteggiamento. E' ben voluto, i compagni gli vogliono bene. Si è fatto apprezzare come ragazzo e anche come giocatore. Siamo tutti contenti che le cose siano rimaste così".