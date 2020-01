Davide Ballardini, ex allenatore tra le altre del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, commentando il momento della Juve e l'impatto in bianconero di Sarri: "Il divertimento è alla base, altrimenti non si riesce a fare tutto il resto. Poi ci sono tanti altri aspetti importanti. Se un giocatore o una squadra gioca con gioia, piacere e divertimento anche i tifosi vengono coinvolti. Sarri? Credo verrà giudicato sia per i risultati che per il gioco. E' stato preso per le idee che ha e questo lui deve dimostrarlo".