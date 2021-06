Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato di Rovella e del suo futuro. Ecco un estratto dell'intervista a Tuttosport.



ROVELLA - "Subito in bianconero? Lo deciderà la Juve. Dovesse rimanere sarei molto contento".



L'ITALIA - "La qualità e la coesione: si vede che i giocatori si vogliono bene. Tutti questi aspetti, abbinati a un’attenzione e una serietà difensiva - in certi momenti delle partite - maggiore rispetto a molte Nazionali, portano ai risultati. Di giocatori bravi ne abbiamo tanti. Se devo fare un nome, dico Locatelli. Tre anni fa lo avrei voluto al Genoa, ma adesso è facile dirlo...".



RONALDO - "Se resta alla Juventus, è un valore aggiunto per il campionato e una bella vetrina per tutti noi. Cristiano ha 36 anni, però è ancora un giocatore vero".