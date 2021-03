Alla fine della sua intervista postpartita dopo Genoa-Udinese 1-1, l'allenatore rossoblu Davide Ballardini ha risposto anche a una domanda, rivoltagli dallo studio di Sky, a proposito di Ronaldo. Ma non Cristiano. "Cosa ne penso di Ronaldo, quello che giocava nell'Inter? Ecco, Ronaldo il Fenomeno per me era quello lì - ha affermato sicuro Ballardini -. Quello era il fenomeno vero!"

Di certo non il miglior periodo, da un punto di vista della reputazione, per CR7, finito sul banco degli imputati dopo la delusione della Juventus in Champions League.