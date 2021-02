Il Genoa domani pomeriggio affronterà l'Inter in una sfida tra due squadre dalle ambizioni di classifica quasi opposte, ma accomunate da un ottimo periodo di forma. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore genoano Davide Ballardini ha parlato in modo assai lusinghiero dei nerazzurri: "Se questa partita è un banco di prova? Sì! C'è grande voglia e piacere di andare a San Siro e confrontarsi contro la squadra più forte del campionato".

L'Inter comanda la classifica della Serie A a 53 punti, a +4 sul Milan e +8 sulla Juventus (che ha però una partita in meno).