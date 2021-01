di CC, inviato allo Stadium

Davide Ballardini, in conferenza stampa, ha parlato di Juve-Genoa.



COSA LASCIA - "Mi lascia tante conferme, dopo 20-25 minuti molto timidi e rinunciatari, il Genoa è venuto fuori e se l'è giocata alla pari con la Juventus. Quindi ti alleni, li vedi tutti i giorni, si allenano molto bene e poi avere così la possibilità di giocare con la Juventus, di mostrare di avere ottime capacità ci fa solo piacere".



SCAMACCA - "Adesso questo non c'ho neanche pensato, pensavamo alla gara di stasera. Scamacca è un ragazzo che ci teniamo stretto, che io così ho imparato a conoscere. Sono davvero contento, non penso ad altro, se non ad averlo tutti i giorni, ad allenarlo, a migliorarlo nel suo percorso. Non pensiamo ad altro".