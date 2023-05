L'allenatore della Cremonese Davideha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro la Juve per 2-0.SULLA GARA - 'Avevamo l'obbligo di essere ordinati e di coprire bene il campo. Dovevamo essere più bravi nella gestione e nelle ripartenze, perchè va bene essere ordinati ma bisogna avere personalità e devi essere in grado di ribaltare la situazione. C'erano dei momenti in cui potevamo mettere in difficoltà la Juve. Dopo l'uno a zero abbiamo provato a mettere più giocatori offenisvi e che sappiano gestire meglio la palla, ma non ce l'abbiamo fatta. E' chiaro che tra noi e la Juve qualcosa di diverso c'è.QUALCOSA IN PIU'? - 'Nelle ultime partite è mancato Dessert e poteva darci una mano. E' un giocatore che ha qualità e senso del gol, avrebbe potuto farci comodo in questa situazione'.LOTTA SALVEZZA - 'Abbiamo una partita contro il Bologna, pensiamo una gara alla volta'.