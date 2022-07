Dura frecciata quella dell'ex fantasista del Bayern Monaco Micheal Ballack nei confronti del neo acquisto dei bavaresi Matthjis De Ligt. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista tedesco sull'olandese.'La sua avventura alla Juventus non è stata senza polemiche. In termini di prestazioni, non è ancora un giocatore top mondiale. Io starei attento'.