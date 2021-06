È il giocatore che si è guadagnato l’immagine di copertina della vittoria per 3-0 dell’Italia contro la Svizzera.brilla all’Europeo e la sua doppietta non ha fatto altro che rilanciarlo in ottica mercato., inviato a Torino di Calciomercato.com, ha parlato del suo possibile approdo alla Juve nell’ultima puntata de L’Osservatorio Romano: “Locatelli? Nonostante l’exploit dell’Europeo, se non dovesse andare alla Juve sarei molto stupito. Credo che sia più sì che no. Perdere Locatelli sarebbe un brutto segnale, a questo punto sarebbe un giocatore perso e non penso che la Juve voglia perdere un giocatore come lui. Ha bisogno di giovani italiani”.