Balerdi, la Juventus vuole riprovarci: le ultime e la posizione del Marsiglia

Completato l'acquisto di Jonathan David , che questa mattina si è presentato al JMedical per le visite e a seguire tutti i passaggi di rito propedeutici alla firma del contratto, lacontinua a lavorare sul mercato sia in uscita che in entrata, con il doppio obiettivo di cedere i giocatori considerati fuori dal progetto e di consegnare ai rinforzi necessari per una squadra davvero competitiva su tutti i fronti. E mentre si ragiona sulla nuova composizione dell'attacco alla luce dell'arrivo del canadese, considerando il quasi certo addio di Dusan Vlahovic , Damien Comolli sembra intenzionato a mettere fin da subito qualche punto fermo anche per quanto riguarda la difesa, che andrà sicuramente ritoccata al netto dell'imminente rientro di Gleison Bremer.

Balerdi-Juventus, la situazione

Le alternative

Su questo fronte, stando a quanto raccolto nelle ultime ore, il club bianconero vuole fare un nuovo tentativo per, centrale classe 1999 che piace molto dalle parti della Continassa e soprattutto a Igor Tudor, che lo ha già allenato negli scorsi anni al. Marsiglia a cui l'argentino è legato fino al 30 giugno 2028, motivo per cui la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice per la Juventus: secondo quanto emerso in queste prime settimane di mercato, la società francese non intende ascoltare offerte inferiori ai 25 milioni di euro, considerando appunto Balerdi un elemento di primaria importanza all'interno del proprio scacchiere. Da ieri, tra l'altro, l'OM è finito al centro di discorsi a tinte bianconere a seguito dell'interessamento per, il cui futuro però, ad ogni modo, sembra slegato da quello del difensore.La Juve, dunque, valuta anche possibili alternative a Balerdi: un nome caldo è sempre quello del promettente, ambito però anche da altre big italiane, a cui si aggiungono quelli meno conosciuti alle nostre latitudini di Nayef Aguerd del West Ham e Marcos Senesi del Bournemouth, entrambi ritenuti adatti al gioco di Tudor in quanto fisici ed esperti. Di nuovo "nell'aria" a Torino anche il profilo di Ronald Araujo del Barcellona, sul quale però al momento non sembra esserci nulla di concreto. La prima scelta, comunque, rimane Balerdi. E alla Continassa ci riproveranno. Per non avere rimpianti, per non lasciare niente di intentato.





