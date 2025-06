Balerdi piace a Tudor ma l'ostacolo si chiama Marsiglia: cosa sappiamo

Chi è Balerdi?

Balerdi può arrivare alla Juventus?

Il nuovo Bonucci che piace alla Juventus. Stiamo parlando di Leonardo Balerdi , difensore dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. La Vecchia Signora infatti qualora volesse rinforzare il reparto arretrato potrebbe puntare sul giocatore dell'OM che tanto piace al tecnico Igor Tudor.Classe 1999 nato in Argentina, oggi veste la maglia del Marsiglia e della Nazionale Argentina. Nasce come centrocampista centrale ma poi viene arretrato in difesa. Motivo per cui viene paragonato spesso per visione di gioco e capacità di costruzione a Leonardo Bonucci. Per solidità difensiva però spesso viene paragonato anche ad Andrea Barzagli. Cresciuto nello Sportivo Puyrredon, nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Boca Junior. Fino al 27 agosto 2018 quando esordisce in prima squadra. Nel gennaio 2019 il trasferimento al Borussia Dortmund ed infine quello al Marsiglia nell'estate 2020.L'argentino oggi è il capitano del club di Ligue 1 allenato da De Zerbi. Infatti, è anche uno dei punti chiave del gioco del tecnico italiano che ad oggi sembra voler il più possibile alzare un muro attorno al proprio talento classe 1999 ritenendolo incedibile. La Juventus comunque continua a corteggiarlo ma la strada sembra essere decisamente in salita.





