Gazzetta - Balerdi è la prima scelta della Juventus per la difesa: come stanno le cose

: è, che ha già allenato in Francia al Marsiglia, il pallino del tecnico croato per la difesa della Juventus , difesa che si è scoperta estremamente fragile nel match contro il Manchester City evidenziando problemi che in realtà erano già emersi, in parte, nelle due gare precedenti del Mondiale per Club. In attesa del definitivo rientro di Gleison Bremer, ora i bianconeri devono fare i conti anche con il serio infortunio alla caviglia di Nicolò Savona , ma a prescindere sembrano aver preso consapevolezza dell'urgenza di rinforzare il reparto.

Balerdi-Juve, le ultime

Le alternative

Le ultime su David

Certo, bisognerà liberare almeno un paio di posti, e i maggiori indiziati alla cessione, oltre all'esubero Tiago Djalò, sono Daniele Rugani e Lloyd Kelly, quest'ultimo acquisto di gennaio che però non ha convinto (si spera in una mossa dalla Premier League). Tornando a Balerdi, in questo momento è il preferito perché conosce bene Tudor e il suo modo di giocare, può essere impiegato in tutte le posizioni della difesa a tre e caratterialmente è considerato da Juventus. L'unica controindicazione, come scrive La Gazzetta dello Sport, è che al momento ilfa muro, anche se sul mercato tutto può cambiare velocemente, addirittura in poche ore.Tra le alternative si registra un vero e proprio saliscendi: dal marocchino del West Ham Nayef Aguerd a Jhon Lucumì del Bologna, passando per Jeff Chabot dello Stoccarda e Ronald Araujo del Barcellona. Nessuno, al momento, sembra convincere più degli altri. Le valutazioni sono in corso, con Damien Comolli che dopo il pendolarismo Torino-Stati Uniti dei primi giorni del Mondiale ora si è stabilizzato in terra americana per stare accanto a Tudor e ai giocatori fino al termine del Mondiale: si è insediato in un hotel di Orlando, dove i confronti con Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino e lo stesso tecnico sono quotidiani.E se adesso la difesa è considerata un capitolo prioritario, continua anche il lavoro per l'attacco, tra continui contatti con l'entourage dello svincolatoper arrivare a un accordo totale. L'ottimismo è segnalato in crescita, secondo la rosea, e la fumata bianca può arrivare da un momento all'altro, anche a cavallo del big match contro il Real Madrid.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui