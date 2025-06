Balerdi è il preferito di Tudor per la difesa: può arrivare alla Juventus?

La Juventus sta lavorando al mercato per la prossima stagione, e molto passerà anche dai movimenti in uscita. Oltre alla situazione di Dusan, che resta da valutare anche nell'ottica del colloquio con Comolli, i bianconeri potrebbero salutare diversi giocatori. Tra questi, secondo Tuttosport, uno dei candidati alla partenza può essere LloydIl difensore inglese, arrivato lo scorso gennaio in bianconero, è stato riscattato nelle scorse settimane ma potrebbe già essere sul mercato. Tra i club alla finestra c'è il, che dunque vorrebbe riportarlo in Premier League dopo l'avventura al Newcastle.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il preferito di Tudor è Leonardodel Marsiglia, ma al momento il club francese fa muro e non vuole privarsi del suo capitano. Resterà da valutare la sua situazione nei prossimi giorni, ma anche il dg Comolli conosce bene il difensore.