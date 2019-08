Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid. Il gallese, però, sembra essersi deciso sul proprio futuro, secondo quanto riportato da Marca in Spagna: vorrebbe tornare in Premier League, in cui è esploso al Tottenham. Soltanto due giorni, però, per chiudere l'affare, prima che chiuda il mercato in entrata per i club inglesi. Il Real, in queste ultime e frenetiche ore, proverà a inserirlo in un affare con il Manchester United, alla ricerca di un accordo per Paul Pogba.