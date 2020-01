Una settimana di festeggiamenti e tranquillità dopo la vittoria della Supercoppa, poi la burrasca. C'è un nuovo caso al Real Madrid e ancora una volta il protagonista è Gareth Bale. Dopo le frasi su Madrid - in particolare lo striscione "Galles. Golf. Madrid. In quest'ordine" - è tempo di un altro scossone: Zinedine Zidane ha deciso di non convocarlo per la gara contro il Siviglia per scelta tecnica. Il gallese, dopo una settimana di allenamenti post infortunio, era tornato a disposizione ma l'allenatore ha scelto diversamente. Come riporta As, il club ha assicurato che Bale non avesse nessun problema fisico. Una dura decisione di Zidane, con vista sul mercato.