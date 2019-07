Il trasferimento di Gareth Bale alla squadra cinese del gruppo Suning, il Jiangsu, ​è saltato. Malgrado i 22 milioni netti a stagione assicurati per il gallese, non ci sarà la firma del passaggio definitivo, come ha riportato Sky Sport. Il giocatore resta per il momento a Madrid, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il sogno del suo allenatore, Zinedine Zidane, sarebbe quello di sfruttare l'esterno mancino come pedina di scambio per portare Paul Pogba a Madrid. La Juventus osserva da diretta interessata come si può evolvere l'intrigo di mercato che si ​è creato.