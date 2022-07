Nel corso di un evento del suo nuovo club, l'ex Real Madrid Garethha parlato anche dell'ex capitano bianconero Giorgio, suo compagno di squadra al. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho giocato parecchie volte contro Giorgio in Europa, affrontandolo con lae in Nazionale. Sì, è un grande giocatore, un grande professionista, un grande ambasciatore del calcio. Potrà solo aiutare questa squadra portando la sua esperienza. Credo che lui sia un po’ come me: è uno che dà tutto per vincere le partite e i trofei. Non vedo l’ora di giocare anche con lui".