Francesco Baldini, ex allenatore della Juventus Primavera, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.



SQUADRA B - "Non capisco perché la Juve sia la sola squadra ad aver portato avanti un simile progetto, capace di generare talenti e plusvalenze. Oggi i risultati stanno dando ragione al club bianconero”.



FAGIOLI - "Pirlo avrà sicuramente studiato l’esordio di Nicolò con il Crotone in virtù del loro centrocampo".