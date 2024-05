Il giornalista Sergioè intervenuto ai microfoni di TvPlay commentando il futuro allenatore della Juventus Thiago Motta. Senza dimenticare alcuni scenari di calciomercato che potrebbero proprio coinvolgere l'ormai ex allenatore del Bologna, in particolare il focus è sul futuro di Adrien Rabiot che ha il contratto in scadenza al termine della stagione attuale. Queste le sue parole:"Thiago Motta potrebbe convincere Adrien Rabiot a restare, i due sono stati compagni di squadra al PSG. Non darei per scontato un suo addio a parametro zero".