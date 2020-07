Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, parla ai microfoni di TMW Radio della Juve e di Maurizio Sarri: "Il problema è che i giocatori devono sapere che hanno un allenatore che prende le decisioni, seguendo le caratteristiche dei giocatori. Non bisogna imporre le proprie idee ma arrivarci ragionando e tornando indietro se le caratteristiche della squadra non lo permettono. Quando i giocatori hanno il rispetto della persona, indipendentemente dal suo ruolo, alla fine le cose le fanno. La società non deve abbandonare l'allenatore, ma anche l'allenatore deve farsi rispettare, per una questione di dignità e non di risultati".