Marco, conduttore radiofonico, che più volte negli anni ha parlato in pubblico dei problemi avuti per la sua dipendenza dal gioco d'azzardo, ha parlato a LaPresse di Nicolò, indagato per scommesse su siti illegali: "Sono a favore di Fagioli. È un ragazzo giovane. Se l'ha fatto, perché indagheranno, secondo me è un peccato veniale. Sono giovani, possono incappare in errori del genere, un po' per inesperienza, un po' per amicizie sbagliate.Secondo, analizzare il comportamento di un ragazzo di 20 anni, quindi è facile cadere nell'errore. L'importante è che non sia una cosa compulsiva. Se è stato un peccato veniale, per divertirsi, alla fine non lo vedo una cosa grave. Non credo che debba meritare anni di squalifica per una cosa del genere. Però è un mio punto di vista. Se invece è un problema di dipendenza, è un bene che sia venuto fuori, perché così si fa curare".