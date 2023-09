Intervenuto in conferenza stampa, il ds dell'Pietroha parlato anche di Tommaso, obiettivo di mercato dellache per lui sembra aver già fatto uno scatto in avanti. Ecco il suo pensiero: "Per crescere deve imparare a gestire certe aspettative, questo vale per tutti, anche per me e per l’allenatore. Bisogna dargli il tempo di viverle. Sul modulo sono d’accordo con l’allenatore, deve imparare a fare più ruoli, perché è vero che ieri è partito esterno ma aveva la possibilità di accentrarsi. Tante squadre non giocano con il trequartista, deve imparare, ma può fare anche la seconda punta per caratteristiche".