Ai microfoni di Raisport Abel Balbo, ex attaccante - tra le altre - di Roma e Fiorentina, ha detto la sua sulla trattativa Vlahovic: "La Juventus ha preso la miglior prima punta possibile. Vlahovic è completo, segna in ogni modo, fa reparto da solo. Ha un modo di giocare grintoso, da trascinatore, è un acquisto straordinario per i bianconeri".