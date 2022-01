Abel Balbo, ex attaccante della Roma e della Fiorentina, ai microfoni di RaiSport ha parlato della sempre più possibile nuova coppia offensiva della Juventus, formata da Vlahovic e Dybala: "L'argentino come caratteristiche si abbina alla grande, sono perfetti insieme, ma Paulo deve tornare ai suoi ritmi. È da tempo che non sta giocando, un campione non può giocare con questi alti e bassi. Ma insieme saranno temibili per tutti".