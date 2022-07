L'ex attaccante della Roma, Abel Balbo, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Libero, dove ha parlato anche di quella che sarà la lotta scudetto.'È un giocatore straordinario, uno dei pochi in circolazione che fa davvero la differenza. Con Paulo la Roma fa un salto di qualità importante e ora può lottare tranquillamente alla pari con le milanesi e la Juve per il titolo'.