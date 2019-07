Dopo Ramsey e Rabiot, tocca a Matthjis De Ligt. La Juventus non conosce limiti e continua a piazzare grandi colpi. E per la concorrenza diventa sempre più difficile arginare lo strapotere dei bianconeri. Del gap tra i campioni d'Italia e le rivali ha parlato Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Per colmare il gap con la Juve, al Napoli servirebbe un bomber da 30 gol e un calciatore che sappia fare da collante tra centrocampo e attacco e che possa contribuire a realizzare 30 gol. Milik ha disputato una stagione importante, ma forse servirebbe un altro attaccante. Uno come James lo vorrei sempre in squadra, ma credo che il Napoli debba fare qualcosa anche a centrocampo perché il gap lo si risolve lì. Non bastano Allan, Fabian, Zielinski ed il giovane Fabian, serve esperienza, calciatori che sappiano come si vince”.