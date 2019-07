Giornata intensa in casa Juventus che si è allenata di fronte al pubblico cinese. Sessione a porte aperte per i calciatori bianconeri che sono stati trascinati dell'entusiasmo del pubblico asiatico. Nella giornata odierna hanno parlato anche il mister Maurizio Sarri oltre a Szczesny. La Juventus ha riassunto la giornata dei calciatori e dello staff in un video che è stato poi pubblicato sul canale ufficiale Youtube.