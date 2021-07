#Dybala accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Si ferma con tutti per autografi e foto. E qualcuno gli urla: “Portaci la Champions…” pic.twitter.com/2dQhDbN888 — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 14, 2021

La nuova Juventus inizia a prendere forma: oggi il day 1 al J-Medical con tutti i giocatori che si stanno sottoponendo ai test fisici.: maglia bianca, pantaloncino asciugamano sulle spalle e via di selfie e autografi. Il suo futuro è ancora in bilico perché se non si dovesse trovare l'accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022 potrebbe partire subito per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno. Intanto, i tifosi sono già pazzi di lui